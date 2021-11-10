نجوم انفصلوا في 2021

الوكيل الإخباري - لم تكتمل حياة بعض النجوم العرب الزوجية والعاطفية، حيث كان الإنفصال سيد الموقف هذا العام، معلنين عن طلاقهم من نصفهم الآخر.

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آخرهم النجمة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، الذين أعلنا انفصالهما بعد عدة أشهر من ارتباطهما، وقد أثارت تصريحات الثنائي ضجة كبيرة بعد إعلان انفصالهما، حيث أعلن المهدي ذلك عبر انستقرام بالقول: " تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها" وانه رجل شرقي، ولا يمكنه الوقوف بوجه أهدافها وحياتها وطريقة عيشها.

وأثار خبر انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، جدلاً عبر مواقع التواصل، وفي الوقت الذي تداول البعض أنباءً بأن الطلاق تم في هدوء، خرجت الإعلامية اللبنانية لتؤكد أن طلاقها تم بشكل غيابي أثناء وجودها في لبنان.

وأعلنت النجمة أمينة خليل ، فسخ خطبتها عن رجل الأعمال عمر طه، وقالت: "قدّر الله وما شاء فعل"، لافتة إلى أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط، لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئاً أفضل.



النجمة بلقيس فتحي انفصلت هذا العام عن زوجها سلطان عبد اللطيف وصرحت أنها اتخذت القرار منذ فترة طويلة وقررت أن تقوم العلاقة بينها وبين زوجها على الاحترام فقط لوجود ابنها "تركي" بينهما. وعلقت: "من زمان اخدت القرار بيني وبين نفسي انه يجمعني تركي وتكون علاقتنا فيها احترام بس ما فيني كمل في الزواج، وبعد شوية خبرته."



المصدر - لبنان 24