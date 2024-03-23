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السبت، 23-03-2024 12:49 م

نجوم يدعمون كيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان

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الوكيل الإخباري - رد فعل عالمي حظيت به أميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، إذ لجأت الشخصيات التلفزيونية والمقدمون والنقاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه رسائل دافئة وداعمة للأميرة وللعائلة الملكية.

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ونشر المذيع الإنجليزي الشهير آليكس بيرسفورد تدوينة عبر "إكس" يتمنى فيها الشفاء العاجل للأميرة قائلاً: "خبر محزن بشكل لا يصدق أن أميرة ويلز مصابة بالسرطان، آمل أن تحصل على المساحة التي تحتاجها لتتحسن".

وتفاعلت الممثلة الكوميدية الإنجليزية الشهيرة جودي لوف مع إعلان كيت إصابتها بالسرطان، والتكهنات التي سبقت اختفاءها واعتبرتها درساً على الجميع التعلم منه للحفاظ على خصوصية الناس، قائلة :"أسابيع من التكهنات والقيل والقال المستمر، والأميرة كيت تتعامل مع إصابتها بالسرطان، بصراحة علينا معرفة مفهوم الخصوصية"، متمنية للأميرة الشفاء العاجل.


وعلى غرارهما تفاعلت المغنية والممثلة الإنجليزية أماندا هولدن مع خبر إصابة الأميرة، ونشرت صورة للأميرة عبر حسابها على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق تدين فيه الأفعال الأخيرة التي تعدت على خصوصية الأميرة، حيث علقت "أدعو الله أن يرضي هذا الإعلان الغوغاء المتعطشين للدماء، الذين يحتاجون حقا إلى الصمت وتركها وشأنها".

 

فيما أعرب الإعلامي والكوميدي آليكس آرمسترونغ عن أسفه تجاه الخبر، وتفاعل على فيديو إعلان الإصابة قائلاً :"لا أستطيع أن أتخيل ما مرت به الأميرة، فلم تمنحها وسائل الإعلام المساحة والاحترام الذي كانت تحتاجه، بينما كان من الواضح أنها مريضة للغاية".

 

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