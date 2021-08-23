الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يتيح للمتقاعدين سلفة لتسديد قروضهم

جملة من النائب عشا تثير جدلا تحت القبة

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي وترقب شعبي

الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا

انتقادات نيابية لضريبة المحروقات

تبليغ 129 شخصا بحضور جلسات محاكمتهم بتهم مخالفة أوامر الدفاع

تحذير لمستخدمي واتساب: احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً

كم تبلغ غرامة حجز وثائق طلبة المدارس الخاصة؟

جريمة مروعة.. يقتل زوجته وأبنائه ثم ينتحر

الموت يفجع أمير الكويت

الإثنين، 23-08-2021 11:16 ص

نجوى كرم تعايد نادر الأتات

107-1-730x438-1-730x438


الوكيل الإخباري - عايدت الفنانة نجوى كرم الفنان نادر الأتات بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وعلقت كرم قائلة : عقبال الـ 100 سنة نادر وإنشالله يدوم صوتك عليك بنعمة الفرح لكل محبينك .


ليرد الأتات قائلاً : شمس الفن اللي بتدفينا بصوتها ومحبتها وذوقها ورقيها، معايدتك غالية متلك على قلبي، تبقي بنجاحك طول العمر.


الجدير بالذكر، أن كرم كانت قد أصدرت فيديو كليب أغنيتها الجديدة مغرومة 2، وهي من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الفيديو الكليب فقد تم تصويره بالتعاون مع المخرج حسن غدار، وكان هناك ظهور لافت في نهاية الكليب للممثل السوري معتصم النهار.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60855Image1-1180x677_d

محمد عطية ينهي جدال إنفصاله عن خطيبته بطريقته - صورة

naw

نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية عليه ابتسامة

2ipj-2-730x438

تامر حسني يتعرض لموقف محرج خلال تكريمه - فيديو

كاريس-بشار

كاريس بشار في دراما توعوية عن سرطان الثدي

منى

منى زكي مصدومة من زوجها أحمد حلمي وتوجه له رسالة تهديد

37619-193175-370347-7063012251-243046144422-36079670748193-066997813437

فري غاي يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أميركا للأسبوع الثاني

أخبار متعلقة
b8b137a6-a00e-46b0-a614-55c980093de7_16x9_1200x676

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد رامي عياش