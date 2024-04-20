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الوكيل الاخباري
 

نقابة الفنانين الأردنيين: وصول الفيلم الأردني: "جميلة؟" للحاكم مسعود؛ لنهائي جائزة مهرجان كان السينمائي فخر كبير

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السبت، 20-04-2024 11:24 م

نقابة الفنانين الأردنيين: وصول الفيلم الأردني: "جميلة؟" للحاكم مسعود؛ لنهائي جائزة مهرجان كان السينمائي فخر كبير

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الوكيل الاخباري - هنأ نقيب الفنانين الاردنيين المخرج محمد العبادي وصول الفيلم الأردني "جميلة؟" لمؤلفه ومخرجه الفنان الحاكم مسعود للمنافسة على نهائي جائزة مهرجان كان السينمائي العالمي عن فئة الأفلام القصيرة ذات الإنتاج المحدود.

وقال العبادي إن العمل الأردني ينافس منذ زمن في المحافل الدولية والعالمية، وأن النقابة لن تألو جهدا في دعم الفنان والفن الأردني للوصول به إلى مصاف الدول، للارتقاء بالمسيرة الفنية الأردنية، وإذكاء الوعي والإرتقاء بالذائقة الفنية المجتمعية، من خلال تقديم أعمال على مستوى عالي من الحرفية والمهنية.

وأعرب العبادي عن أمله وأسرة النقابة بنيل فيلم الفيلم الأردني "جميلة؟" لمؤلفه ومخرجه الفنان الحاكم مسعود جائزة مهرجان كان السينمائي، متنميا للقائمين عليه مزيدا من التقدم والنجاح.
 
وحل فيلم "جميلة؟" واحدا من بين عدد من الأفلام العالمية التي تتنافس على جائزة مهرجان كان السينمائي العالمي بعد وصوله للمرحلة النهائية للتنافس، وهو الفيلم الأردني الوحيد الذي استطاع اجتيازه جميع المراحل السابقة للترشح والمنافسة، بعد نيله استحسان وإعجاب لجان التحكيم من مختلف الجوانب.

ويحاكي الفيلم وفقا لمسعود الاغتراب في دواخلنا، بتجسيد من مجموعة من الشباب في مواجهة عدد من التحديات والتغيرات التي تعترضهم أثناء رحلتهم، ليكتشفوا في نهاية رحلة البحث عن الذات أن الضوء في نهاية النفق هو البحث بعينه.

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