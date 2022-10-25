صورة نادرة لـ عادل إمام وزوجته

الوكيل الإخباري - على الرغم من أنه يوجد صور كثيرة للسيدة هالة الشلقاني

زوجة الممثل القدير عادل إمام الا ان بعض الصور تحدث بلبلة حين تنتشر اذ تكون قديمة للغاية ونادرة الوجود ومن بينها هذه الصورة التي جمعت الثنائي على غلاف مجلة الموعد قبل عشرات السنين.



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ونظهر السيدة هالة وهي بعيدة كل البعد عن الأضواء والشهرة في قمة جمالها اذ كانت تتمتع بعينين واسعتين وبشرة بيضاء صافية اضافة الى ملامح وجه لافتة للغاية جعلت الزعيم يقع بحبها ويختارها من بين كل النساء والمعجبات.







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