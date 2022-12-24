نقابة المهن الموسيقية تمنح سعد لمجرد تصريحا لإقامة حفل شرم الشيخ

الوكيل الإخباري-كشف منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، موقفه من حفل الفنان سعد لمجرد، المقرر إقامته في شرم الشيخ ضمن حفلات رأس السنة لعام 2023.

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قال منصور هندي في تصريح خاص لـ " القاهرة 24 "، إن الشركة المنظمة للحفل حصلت على تصريح لحفل سعد لمجرد مؤخرًا من النقابة وتمت الموافقة، مشيرًا إلى أن النقابة لم تتخذ قرارًا ضد الأخير بعد حملات المعارضة لحفله، معلقًا:" الحفل سيقام في ميعاده والتصريح طلع ليهم والنقابة مش واخدين قرار ضده".



ويستعد سعد لمجرد، لإحياء أولى حفلاته في مصر بعد غياب سنوات طويلة دامت لـ خمس سنوات، ومن المقرر أن يقام يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري احتفالًا برأس السنة بمدينة شرم الشيخ الساحلية.

