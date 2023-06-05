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الإثنين، 05-06-2023 01:48 م

نوال الزغبي تكشف موقفها من دخول ابنتها مجال الفن

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الوكيل الإخباري- تحدثت النجمة نوال الزغبي عن حياتها الشخصية والمشاكل التي تعانيها وموقفها من دخول ابنتها تيا مجال الفن، سواء في الغناء أو التمثيل.

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وأكدت الزغبي خلال لقائها في احدى اللقاءات أن "في داخلها ألماً كبيراً ولكنها لا تحب أن تخبر به أحداً"، موضحةً: "أنا صريحة وشفّافة مع الجمهور ولكن يبقى في داخلي ما أحتفظ به لنفسي ولكن ما في شي ببكيني بس وجع بتذكره لفترة".


ورداً على سؤال هل تخاف من الوحدة، في ظل توجّه ابنتها لاستكمال دراستها في مجال الموضة في إيطاليا، وسفر أولادها إلى سويسرا؟ قالت: "ما راح أقعد لوحدي أبداً، طول ما أولادي عم يكوّنوا مستقبلهم وسعداء، أنا معهم وبروح لعندهم".

 

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