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الأحد، 05-02-2023 03:08 م

هاني رمزي يوضح موقفه من انتقادات الجمهور

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان هاني رمزي موقفه من التعليقات المسيئة والانتقادات التي يوجهها له بعض متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الفيديو الذي نشره منذ فترة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مع إحدى المعجبات.

وقال هاني في تصريحات صحافية: "أنا لا أهتم بالتعليقات السخيفة ولا باخد بالي منها ولا تفرق معايا، وأنا نزلت الفيديو وعارف إن هيبقى فيه سخرية".

وأضاف: "عمومًا في ناس كتير بتدخل عشان تسيء وأنا عمري ما رديت الإساءة بالإساءة إطلاقًا ولا بتفرق معايا الحاجات دي، وأنا نفسي بقول اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل، وأنا أبسط من كدا بكتير".

وأكمل رمزي: "أنا شايف إن مقطع الفيديو لطيف وهيبقى تريند النهارده وأنا أصلا نزلته عشان أهزر وما عنديش مشكلة خالص، وكتر خير اللي يعلق بطريقة سيئة هو حر في نفسه الله يكون في عونهم، أنا بدعي للناس دي أن ربنا يصلح حالهم والفيديو أنا اللي منزله يعني أنا اللي بهزر".

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وتعرض الفنان هاني رمزي لموقف محرج من قبل إحدى المعجبات التي طلبت منه التصوير برفقته.

وقامت المعجبة بتصوير مقطع فيديو مع هاني رمزي وقالت من خلالة "عادل إمام يا بنات"، الأمر الذي عرضه لموقف محرج لأنها لم تقل اسمه، ورد الفنان على المعجبة قائلاً: "أنا مش عادل إمام أنا محمد هنيدي".


 

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