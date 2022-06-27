هاني شاكر يُطالب آمال ماهر بالظهور وتفسير سبب اختفاءها

الوكيل الإخباري-أكدت نقابة المهن الموسيقية في مصر في بيان سابق أن الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اختطافها غير صحيحة.

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وخلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "مصر الجديدة"، طلب هاني شاكر من آمال ماهر، الظهور لأن اختفاءها في ظل هذه الشائعات والظروف الغامضة، ليس شيئاً جيداً.



مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تختفي فيها آمال، حيث أعلنت اعتزالها من قبل، ولم يتمكن أحد من التواصل معها، حتى ظهرت في فيديو مصوّر بعد فترة وطمأنت الجمهور.



وأضاف هاني شاكر، أن "الكرة في ملعب آمال"، وهي مضطرة للخروج لتفسير اختفاءها، وتوضيح أسباب غيابها عن الساحة الفنية، كما أن الناس ينتظرون معرفة هذه المعلومات كلها.



يُذكر، أنها في بيان عاجل لها موقّع من النقيب هاني شاكر، أهابت نقابة المهن الموسيقية منذ أيام قليلة، بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الإنخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، وتواصلت نقابة المهن الموسيقية، وشخصياً الفنانة نادية مصطفى، مع أسرتها، وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماماً، وأوضحوا أن الفنانة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين عائلتها.



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