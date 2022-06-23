هاني شاكر يوجه رسالة تحذيرية لحسن شاكوش

الوكيل الإخباري-وجه نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، رسالة للفنان حسن شاكوش.

اضافة اعلان



وقال هاني : "أتمنى شاكوش ميعملش مشاكل تاني، وتكون دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية"، موضحا أن شاكوش قدم اعتذارا للنقابة في أكثر من مناسبة عما بدر منه، معقّبا : "عفا الله عما سلف.. وجدتُ أنا وأعضاء المجلس أنه لا يمكن لأحد أن يُعاقب طول العمر".



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء الأربعاء أن الكارنيه سيُسحب من شاكوش إذا وقع في "خطأ كبير" وفق تعبيره، دون أن يوضح ماهي مثل هذه الأخطاء أو يضرب مثالًا عليه، لكنه أشار إلى أن هذه العقوبة توقع على أي مخطئ.





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة