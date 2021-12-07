هبة مجدي تنضم الى فريق المداح 2

الوكيل الإخباري - وافقت الفنانة هبة مجدي على الانضمام الى الجزء الثاني من مسلسل "المداح" لتحلّ بذلك الأزمة التي سبّبتها الفنانة نسرين طافش باعتذارها عن عدم المشاركة بهذا المسلسل، والذي تتعاون فيه هبة مع الفنان حمادة هلال بطل العمل.



وكانت نسرين طافش قد كشفت سبب رفضها المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "المداح" عبر حسابها في "تويتر" قائلةً: "اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "المداح"- الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسمياً بمسلسل آخر وهو "جوقة عزيزة" في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في الوقت نفسه".

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