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السبت، 18-03-2023 04:27 م

هذا ما فعلته الشركة المنتجة لمسلسل أحمد السقا للحاق بالسباق الرمضاني

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الوكيل الإخباري- بعد أن فاجأ الفنان أحمد السقا جمهوره بإعلان خوضه السباق الدرامي الرمضاني في اللحظات الاخيرة بمسلسل "حرب" الذي يشارك فيه الفنان محمد فراج، علمت مصادر لموقع  "لها" أن الشركة المنتجة للمسلسل قررت الاستعانة بمخرجين في وحدتي تصوير مختلفة لتكثيف التصوير حتى يلحق العمل بالعرض الرمضاني، حيث تمت الاستعانة بالمخرج بيتر ميمي ليقود وحدة التصوير الثانية، على أن يستمر المخرج أحمد نادر جلال في قيادة الوحدة الأولى وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل.

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مسلسل "حرب" بطولة أحمد السقا ومحمد فراج إضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال وبيتر ميمي.


يذكر أن أحمد السقا يشارك كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي 7"، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعير وعدد كبير من النجوم.


 




 

 


 

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