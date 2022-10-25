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الثلاثاء، 25-10-2022 12:28 م

هذه حقيقة وجود جزء جديد من 'الحفرة' لـ أراس بولوت إينملي

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الوكيل الإخباري - انتشر مؤخرا خبر مفاده وجود جزء جديد من مسلسل "الحفرة" للنجم التركي أراس بولوت إينملي، إلا أن صاحب الشركة المنتجة له نفى هذا الأمر معلقا بالقول: "لقد كتبوا مثل هذه الاخبار، أنا أيضًا قرأتها، لكن ليس لدينا أي خطط لتصوير مسلسل الحفرة من جديد".

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وكانت تحدثت الممثلة التركية بيجي أونال للصحافة التركية عن عدم امكانها قضاء عطلة مع حبيبها أراس بولوت إينملي، وذلك بسبب انشغالهما، قائلة: "لم نخرج الى العطلة بسبب ان لدينا اعمال، انا انتهيت للتو من تصوير فيلم سينمائي و اراس لايزال تصوير مسلسله مستمر، لكن كل شيء على ما يرام".

الفن 

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