الأحد 03-09-2023
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الأحد، 03-09-2023 11:13 ص

هل ستتوقف قناة طيور الجنة عن العمل؟ مقداد يوضح

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الوكيل الإخباري- نفى مالك قناة طيور الجنة توقف القناة عن البث، مؤكدًا أنها ما زالت تعمل بشكل طبيعي ومتاحة على التردد السابق على النايل سات.اضافة اعلان


وأوضح خالد مقداد ذلك من خلال مقطع فيديو نشره برفقة عائلته، حيث رد على العديد من الشائعات التي انتشرت، بما في ذلك توقف القناة عن العمل. وأوضح مقداد قائلاً: "قد تواجه بعض الريسيفرات القديمة صعوبة في استقبال الإشارة بسبب ضعفها، ولكن يجب التأكيد أن القناة لم تتوقف وما زالت متاحة على نفس التردد".

يذكر أن قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، وحاليًا هي على القمر عربسات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم .

 




 

 


 

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