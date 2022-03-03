هيا الشعيبي تتودد إلى الجمهور السعودي - فيديو

الوكيل الإخباري - وجّهت الفنانة السعودية هيا الشعيبي رسالة محبة إلى الجمهور السعودي ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مشيرةً في تصريحاتها إلى رغبتها بالعودة إلى الوقوف والظهور أمام السعوديين بعد أن صرّحت في وقت سابق عن منعها من ذلك.

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وقالت في رسالتها: "الجمهور السعودي جمهور قوي، جمهور حلو، وأنا وايد مستانسة باللي صار، نخبة الفنانين اللي راحوا ممثلين مطربين، صدق عليكم بالعافية، وهيئة الترفيه ما قصرت، معالي المستشار ما قصر، ألف شكر".





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