شكران مرتجى توجه رسالة للمتنمرين

الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى رسالة إلى متابعيها شكرت فيها المساندين، وأشارت فيها إلى المتنمرين، مؤكدةً أن طبيعتها لم تتغير.

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وقالت: "يلي ماله قديم ماله جديد، التطور على كل الأصعده ضروري البدايات لاتنسى مهما تغيرنا ندين بها على ما نحن عليه الآن شكراً لكل يد أمتدت لتساعدنا لا لترمي بنا".

وأضافت: "شكراً لكل حرف كان جسراً لنشعر بأننا ساهمنا بسعادته في لحظة ما شكراً لمن يخاطبنا بأننا جزء هام من ذكرياته".



وتابعت: "شكراً لمحبتكم شكراً لمن لايدين ولا يحاسب ولا يلقي باللوم ولايعير بصور الماضي بل يعتبرها جزء من ذكرياته شخصياً يراها يبتسم لا يتنمر ويسعد لأن هذا الشخص مازال موجوداً يرى فيه عمره هو أيضاً لم أتغير ولن أتغير لو عملت كل مباضع أطباء الدنيا ولكني أتطور وأهتم".





لها