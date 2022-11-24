وائل جسار معلقاً على أغاني المهرجانات : وصلنا لمرحلة صعبة جداً

الوكيل الإخباري-أعرب الفنان وائل جسار عن سعادته لكون يوم ميلاده الذي احتفل به الثلاثاء تزامن مع عيد الاستقلال في لبنان، وجاء أيضاً مع حدث كروي هام وهو فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر، قائلاً: "العيد عيدين وصاروا 3 لما ربحت السعودية".





وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، ان هناك نقطة هامة يجب على كل فنان الحرص عليها، وهي احترام فنه، لذلك عليه أن يقدم كلمات وألحان راقية لجمهوره حتى تظل معهم لفترات طويلة.





وأكد أنه دائما ما يرعي ذلك الأمر خاصة وأنه يقوم يعمل أغاني ليست فقط للوقت الحاضر ولكن بهدف أن تكون للتاريخ وللأجيال القادمة حتى يتسنى لهم سماع أغاني راقية.



وخلال حديثه تطرق جسار إلى مقدمي ما يعرف بأغاني المهرجانات، قائلاً: "إحنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا، مع احترامي لكل اللي بيغنوا أغاني مهرجانات، ربنا يوفقهم وأنا لا أحسد، بالعكس ربنا يوفقهم، لكن إحنا بنتكلم كلمة الحق".





وقال وائل جسار: "الفن الراقي يجب أن يبقى ولانستهتر به عشان هو اللي هيوصلنا لبر الأمان".



وعن استعداداته لاحتفالات ليلة رأس الجديدة والتي قاربت على البدء مع نهاية الشهر القادم ، كشف وائل جسار عن احيائه لحفلين في مصر تزامناً مع هذه الاحتفالات.

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لبنان24

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