وائل جسار يوضح موقفه من دخول إبنته عالم الغناء

الوكيل الإخباري-خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وجه الفنان اللبناني الكبير وائل جسار التحية لمصر وشعبها، موضحًا أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر.

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وأضاف جسار، أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلاً: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".



وأشار إلى أنه يستعد حالياً لإحياء حفل فني خلال الأيام القادمة في دولة الإمارات، مضيفا: "أغنيتي الأخيرة (لو تخاصمني) حققت نجاحات كبيرة في الفترة اللي فاتت، والفترة الجاية عندى أكتر من حفلة في السعودية وجولة في أوروبا هقدم حفلات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا".



وتحدث عن موهبة ابنته "ماري لين" فى الغناء، قائلاً: "إمبارح سمعتني أغنية باللغة الإنجليزية والحقيقة إحساسها رائع ومغلطتش ولا غلطة فى الأغنية، هى دلوقتى 16 سنة، وأنا قلت لها ركزي في دراستك في الوقت الحالي لأني لا أحبذ دخولها مجال الفن في الوقت الحالي، وأنا مع أنها تغني وتعمل حاجة للجمهور بدون الانشغال بشكل كامل في الفن، أنا أعتز بالفن والفنانين لكن الفن مرهق ومتعب وبيخلي الفنان مشغول طوال 24 ساعة يومياً".



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