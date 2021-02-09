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الثلاثاء، 09-02-2021 11:07 ص

والدة حلا الترك توجه رسالة إلى ابنها الأكبر.. صورة

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الوكيل الاخباري - عبرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن اشتياقها لابنها الأكبر لمناسبة يوم ميلاده. ونشرت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جمعتهما ووجهت إليه من خلال التعليق عليها رسالة معايدة وكتبت: "شكراً يا رب لأنني ولدتك، أحببتك وما زلت، وسأفعل دائماً... أمك، يوم ميلاد سعيد".

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وأثارت بهذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن تعاطفهم معها مشيرين إلى أنه لا بد من أن تنتهي هذه القضية بطريقة سعيدة بالنسبة إليها. ودعا آخرون الفنانة الشابة "حلا" للعودة إلى والدتها متهمين إياها بالعقوق.

 

وجاء في التعليقات: "مصيره يكبر ويعقل ويحن ويرجع لأمه" و "الله يحنن قلبه عليك هو وأخته ويردهم لك" و "انتِ أم عظيمة مهما حصل بينك وبين عيالك" و

"شو ردك يا منى على الحصانة يلي طلبتها حلا الترك بتحسي إنها مهددة وهاد القرار مو بإرادتها؟".

 


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