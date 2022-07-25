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الإثنين، 25-07-2022 12:36 م

والد حسام حبيب ينتقد شيرين والأخيرة تتقدم ببلاغ ضده .. ماذا قال ؟

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الوكيل الإخباري-تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

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وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب: بعد مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية، قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب، بكتابة منشور على صفحته على موقع الفيس بوك سب فيه الشاكية بألفاظ سيئة.

واستكمل البلاغ أن والد حسام حبيب قام بسب الشاكية بألفاظ سيئة حيث قال في البوست المنشور علي صفحته وشاهده الكثير من الناس، أين الميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف وإللي الإعلامية اللي أول إسمها لام وأخر إسمها سيس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر.. والمفضوحة والنمامة والمامة والكدابة والسبابة الفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة، تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعه الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.

 

 

وطالب محامي شيرين باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.

 


 

سيدتي

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