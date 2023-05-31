الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

تشييع جثمان الشهيد أبو رموز بإجراءات عسكرية مشددة من الاحتلال

المركزي يعلن عن نتائج أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

زلزال بقوة 5.1 يضرب تركمانستان

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

بدء الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد اليوم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في جنين

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 31-05-2023 08:27 ص

وداع مؤثر من دريد لحام لرفيق دربه - فيديو

طط


الوكيل الاخباري - بطريقة مؤثرة، ودع الفنان السوري دريد لحام رفيق دربه الراحل أسامة الروماني، الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما.

اضافة اعلان


ونشر لحام أمس الثلاثاء عبر صفحته على "فيسبوك" فيديو تضمن بعض المشاهد الدرامية التي جمعته بالراحل في عدة أعمال، مثل "ضيعة تشرين"، و"غربة"، ومسلسل "على قيد الحب"، وغيرها.


وفارق أسامة الروماني، وهو شقيق الفنان الراحل هاني الروماني، الحياة إثر احتشاء في عضلة القلب، ونعته وزارة الإعلام السورية والعديد من الفنانين.


والراحل من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام، مطلع ستينيات القرن الماضي.


ولأسامة الروماني العديد من الأعمال الفنية المهمة، مثل "زقاق المايلة"، و"ضيعة تشرين"، و"غربة"، و"افتح يا سمسم"، قبل أن يترك التمثيل لنحو أربعة عقود ويعود ممثلا في "مربى العز"، و"كسر عضم"، و"على قيد الحب"، وغيرها.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-449975-638210500201526884

ما حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد في مصر بسبب إطلالته في حفل جدة؟

حسين-الجسمي-وكاظم-الساهر-يجتمعان-بحفل-ضخم-في-دبي

حسين الجسمي وكاظم الساهر يجتمعان معاً في حفل بدبي

5121036-1400414548

أحمد حلمي يعد فيلماً مع منى زكي من تأليفه

8888888888888

فيديو - تامر حسني يوجه رسالة للأردن بعد حفله أمس بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

Doc-P-449809-638209464929958571

آخر تصريح لـ اسامة الروماني قبل وفاته يبكي الالاف

Doc-P-444573-638166299445158099

مدير اعمال شيرين عبد الوهاب السابق يكشف مفاجأة بعد تخليه عن ادارة اعمالها