وفاة أحد أبطال مسلسل "موضوع عائلي

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنانة لبنى محمود، وهي من أبطال مسلسل "موضوع عائلي".

اضافة اعلان



وقالت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، لصحيفة "المصري اليوم"، إن الفنانة لبنى محمود رحلت، منذ قليل، موضحة أن صلاة الجنازة ستقام غدا بمسجد السيدة نفيسة.



من هي لبنى حمود؟

هي ممثلة مصرية درست فن الباليه بالمعهد العالي للباليه والتحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم عملت بالتمثيل وشاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية كان آخرها "موضوع عائلي"، وفق "المصري اليوم".



مسيرتها الفنية

تخرجت لبنى محمود من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة.



اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية.



شاركت في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم "الإنس والنمس" وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والعديد من المسلسلات التلفزيونية مثل مسلسل "نيللي وشريهان"، ومسلسل "موضوع عائلي"، واشتهرت بأدائها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة "جولدا مائير" في عملين تلفزيونيين هما مسلسل "العميل 1001"، ومسلسل "حرب الجواسيس".

روسيا اليوم