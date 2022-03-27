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الأحد، 27-03-2022 12:50 م

وفاة أحمد حلاوة تسبب أزمة لمحمد هنيدي ومنى زكي

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الوكيل الإخباري - تسببت وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة الذي رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضي في أزمة للفنانين محمد هنيدي ومنى زكي حيث كان الفنان الراحل قد انضم في الفترة الأخيرة لفريق عمل فيلم "الجواهرجي"، بطولة هنيدي ومنى، والذي كان من المقرر طرحه قريبًا.

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وكان حلاوة قد بدأ تصوير مشاهده بالعمل، ولكنه تعرض لبعض المشاكل الصحية في الفترة الأخيرة، التي أدت إلى ابتعاده قليلًا عن التصوير، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المخرج إسلام خيري في تصريحات صحافية، أن الفنان أحمد حلاوة كان قد بدأ فعليًا في تصوير مشاهده بالفيلم، وحول ما إذا كان قد انتهى من تصوير مشاهده أو هل سيتم الاستعانة بممثل آخر، أكد أن كل التفاصيل لدى شركة الإنتاج ستعلن عنها قريبًا، مؤكدًا: "مصيبتنا الأكبر هي وفاة أستاذ أحمد.. ربنا يرحمه".


ويشارك في فيلم "الجواهرجي"، عدد كبير من نجوم الفن، بجوار محمد هنيدي ومنى زكي، منهم لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، أحمد السعدني، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

 

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