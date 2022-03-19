السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 11:52 ص

ابنة صلاح عبدالله تنفي شائعة وفاته

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الوكيل الإخباري - انتشرت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاة الفنان الكبير صلاح عبدالله أثناء تصويره مسلسله الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

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وفي أول ردّ لها على تلك الأخبار، عبّرت ابنة الفنان الكبير، المذيعة دنيا صلاح عبدالله عن استيائها الشديد من تداول تلك الشائعة، مشيرةً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الأخبار.

 

وأضافت في تصريحات صحافية: "حسبي الله ونِعم الوكيل، في كل من ينشر هذه الشائعات"، مؤكدةً أن والدها بصحة جيدة جداً، وهو يواصل حالياً تصوير مسلسله الجديد مع مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

 

لها 

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