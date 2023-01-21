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السبت، 21-01-2023 07:12 ص

وفاة أسطورة الروك ديفيد كروسبي عن 81 عاماً

روك


الوكيل الإخباري - توفي ديفيد كروسبي، أحد أكثر مغني الروك تأثيراً في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عن عمر 81 عاماً، وفقاً لما نقلته مجلة فرايتي عن زوجته جان دانس.

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وفي بيان وجهته جان دانس لـ"فرايتي"، قالت: "ببالغ الحزن، وبعد مرض استمر طويلاً، أعلن وفاة حبيبنا ديفيد (كروز) كروسبي".

 

كان كروسبي عضواً مؤسساً في اثنتين من فرق الروك التي حظيت بشعبية كبيرة، وهما فرقتا "بيردز أند كروسبي" و"كروسبي، ستيلز، ناش أند يونغ". واسمه مدرج في قاعة مشاهير روك أند رول كعضو في الفرقتين.


تميز كروسبي بإيقاع صوتي صعب، وتوليفات غير تقليدية في العزف على الغيتار، وكتابة الأغاني المؤثرة. ومزج عمله مع "بيردز أند كروسبي" و"كروسبي، ستيلز، ناش أند يونغ" بين موسيقى الروك والموسيقى الشعبية بطرق جديدة، وأصبحت أغاني الفرقتين جزءاً من موسيقى عصر الهيبيز.

 

العربي الجديد


 




 

 


 

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