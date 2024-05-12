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الأحد، 12-05-2024 03:47 م

تأجيل تصوير فيلم 3 ورقات لإلهام شاهين لأجل غير مسمى

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحافية تأجيل فيلم من بطولة الممثلة المصرية إلهام شاهين، عنوانه المؤقت "3 ورقات" إلى أجل غير مسمى.

وأشار تقرير موقع "سيدتي" الإلكتروني إلى أن شاهين منشغلة بأعمال أخرى، بالإضافة إلى تصوير المخرجة منى خضري لفيلم آخر مع ميرنا وليد، كما أن  التعاقد مع باقي الممثلين لم يكتمل.

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ويعرض "3 ورقات" قضية الهجرة غير الشرعية، ويُسلط الضوء على إقبال الشباب على السفر إلى أوروبا بطرق غير شرعية، ما يعرّض حياتهم للخطر.، وعند وصولهم يعتقدون أنهم على مقربة من تحقيق أحلامهم، لكنهم يقعون أحياناً في قبضة  المافيات.

 


وذكر التقرير أن الفيلم، هو ثاني عمل لشاهين، يتأجل بعد "الحب كله" الذي كان مقرراً أن يبدأ تصويره في فبراير (شباط) الماضي. 

 

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