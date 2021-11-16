وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى - صور

الوكيل الإخباري - توفيت، مساء يوم (الإثنين)، الإعلامية المصرية مها حسني، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

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وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة عقب صلاة عصر اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، قبل أن يوارى جثمانها الثرى.

ونعت نقابة الإعلاميين المصرية وفاة الإعلامية مها حسني، مؤكدة أن الراحلة مشهود لها بدماثة الخلق والإخلاص والتفاني في العمل. وبدأت “حسني” عملها الإعلامي كمذيعة في القناة الثالثة، ثم انتقلت إلى القناة الأولى وقدمت بعض البرامج مثل “أيامنا الحلوة”، و”سيدتي”.

المصدر- مزمز

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