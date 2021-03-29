وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد .. صورة

الوكيل الاخباري - توفيت منذ قليل، ابنة الفنانة جومانا مراد، حيث نشرت صورتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".



وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

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يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزي العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.





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اليوم السابع



