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الخميس، 04-03-2021 12:19 م

أسرة تطالب الفنان كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً.. فيديو

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الوكيل الاخباري - فاجأت قناة NRT الكردية متابعيها بنشر تقرير عن الفنان العراقي كاظم الساهر وأشارت فيه إلى أنه اقترض مبلغاً مالياً من إحدى الأسر قبل أن يحقق الشهرة ولم يعده إليها بعد ذلك.

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وذكرت القناة أن الواقعة حدثت في قرية عمرة حيث كان الفنان يعمل مدرساً بين العامين 1979 و 1981 مع الإشارة إلى أنه كان يتناول الطعام والشراب على حساب أهل القرية.

 

ولفت التقرير إلى أن الساهر لم يبد وفاءه لأهل القرية بعد الشهرة وأنه لم يقم بزيارتهم. كما عرض مقابلة أجريت مع أحد الأشخاص قال إن الساهر أخذ مبلغاً مالياً من والدته وإنه لم يعده إليها رغم أنه وعدها بذلك مذكراً بأن الوالدة توفيت.


وتم تناقل فيديو التقرير على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل. وتساءل الكثير من المتابعين عن صحة ما يشير إليه أفراد العائلة. وأشار الكثيرون منهم إلى أنه لا يمكن كاظم الساهر الإقدام على مثل هذه الفعلة.


وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر المقطع على حسابها الخاص على التطبيق معربة عن استغرابها مطالبة الفنانة بالمبلغ بعد مرور سنوات طويلة. وكتبت: "يخرب بيتكم في أحد يطالب مبلغ من 42 سنة. ناس ماتت وناس حيت".

 


لها

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