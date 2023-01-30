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الإثنين، 30-01-2023 03:13 م

وفاة الأديب السوري شوقي بغدادي

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الوكيل الإخباري- نعت وزارة الثقافة السورية الشاعر والقاص شوقي بغدادي الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر ناهز 94 عاما.

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ولد شوقي جمال بغدادي في 26 يوليو عام 1928 في بانياس ونشأ فيها، وفي طرابلس واللاذقية.


انهى تعليمه العالي في كلية الآداب في جامعة دمشق وفي كلية التربية معا عام 1951، عمل مدرسا للغة العربية وآدابها في المدارس السورية وفي الجزائر ضمن كلية التعريب التي كانت قد نشطت هناك بعد الاستقلال عن فرنسا.


وعاد إلى دمشق عام 1972، حيث شارك في تأسيس رابطة الكتاب السوريين عام 1951 وفي تأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 1969.


نشر بغدادي العديد من المجموعات الشعرية والقصصية التي تركت أثراً مهماً في الأدب العربي منها: أكثر من قلب واحد 1955، لكل حب قصة 1962، أشجار لا تحب 1968، بين الوسادة والعنق 1974، ليلى بلا عشاق 1979، قصص شعرية قصيرة جداً 1981، عودة الطفل الجميل 1985، رؤيا يوحنا الدمشقي 1991، شيء يخص الروح 1996، البحث عن دمشق 2002 وغيرها.

 

روسيا اليوم

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