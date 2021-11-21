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الأحد، 21-11-2021 08:53 م

وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي

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الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة ايناس عبد الدايم، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي توفيت اليوم الأحد عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

وقالت عبد الدايم إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى ايقوناتها، مضيفة أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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