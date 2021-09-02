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الخميس، 02-09-2021 11:21 ص

وفاة الفنان المصري ماهر سليم بعد صراع مع المرض

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الوكيل الإخباري - توفي الممثل المصري ماهر سليم بعد سنين من العمل في السينما والتلفزيون المصري، بعد صراع طويل مع المرض.

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وأعلن الممثل المصري منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، خبر الوفاة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة للفقيد وكتب معلقاً: الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله ، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

 

وستقام الصلاة عن روحه اليوم الخميس بعد الظهر في مسجد السيدة نفيسة. يذكر أن آخر أعمال ماهر سليم كان فيلم وقفة رجالة ، بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام.

 

المصدر - الفن 

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