وفاة الفنان المصري ماهر سليم بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري - توفي الممثل المصري ماهر سليم بعد سنين من العمل في السينما والتلفزيون المصري، بعد صراع طويل مع المرض.

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وأعلن الممثل المصري منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، خبر الوفاة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة للفقيد وكتب معلقاً: الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله ، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وستقام الصلاة عن روحه اليوم الخميس بعد الظهر في مسجد السيدة نفيسة. يذكر أن آخر أعمال ماهر سليم كان فيلم وقفة رجالة ، بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام.

المصدر - الفن