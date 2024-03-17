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وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

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الأحد، 17-03-2024 06:24 م

وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

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الوكيل الاخباري - توفي اليوم الأحد الفنان المصري ياسر الشرقاوي.

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وأعلن عضو مجلس النواب السابق، حسنى حافظ، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي، عبر حساباته على فيسبوك" قائلاً: البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".


والفنان الراحل الشرقاوي له عدة ألبومات من كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين في مصر.


وتعاون الفنان الراحل مع عدد من الأسماء الكبيرة، مثل: الشاعر عماد حسن، والشاعر عوض بدوي، والشاعر سمير الطائر، بالإضافة إلى صلاح الشرنوبي، وفاروق الشرنوبي، وياسر عبد الرحمن، وفتحي سلامة، وطارق عاكف، ويحيى الموجي، وعصام إسماعيل.

 

اليوم السابع 


 




 

 


 

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