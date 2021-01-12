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الثلاثاء، 12-01-2021 11:08 ص

ابن حاتم علي يكشف ما فعله هو ووالده قبل رحيله !

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الوكيل الاخباري - استعاد المخرج السوري عمرو علي، ابن المخرج الراحل حاتم علي، ذكرياته مع والده من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعبّر فيها عن حزنه لفقدانه وعن اشتياقه إليه.

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وكتب: "أبي عشرة أيام مضت وأنا لا أعرف ماذا أكتب فصدى صوتك لا يزال يتردد مدوياً في رأسي. أما صورنا الأخيرة فتأبي مغادرة مخيلتي. عشرة أيام وأنا أحاول جاهداً ترتيب وقائع الأيام الأخيرة فأتذكر حادثة هنا وأنسى حدثاً جللاً هناك. جلستنا الأخيرة في حديقة فندق ماريوت، غداؤنا الاخير في حديقة سمكمك المهندسين، افتتاح فيلم 200 متر في صالة سينما زاوية...".


وأضاف: "كيف لي أن أعرف أنها أيامنا الأخيرة معاً؟ كيف لي أن أحزر؟ أن أحدس؟ أو أتوقع، أشك أتهيأ؟... عشرة ايام وأنا أتذكر عودتك من مشهد تصوير حادث السير في مسلسل الرجل بقميص مدمى، خوفي وهلعي وبكائي، حضنك وابتسامك وقولك: هذا تمثيل".

وتابع: "فيا ليت كل الذي حدث تمثيل في تمثيل وليت الآلام والأحزان الهاجعة في قلبي تعيد إلي روحك الأخاذة الآسرة ولو لمرة واحدة".

 

لها

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