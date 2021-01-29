الجمعة 29-01-2021
الوكيل الاخباري

البرتغال تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الباكستاني

مشاجرة بوسط البلد في عمان

مفتي المملكة: التبرع بالأعضاء البشرية تعاون على البر والتقوى

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين أثناء المنخفض الجوي

الملك يجري مقابلة مع بترا - فيديو

القطامين : رفع الحد الادنى للاجور يشمل جميع القطاعات باستثناء المغلقة والاكثر تضررا

بريطانيا: ارتفاع في إصابات كورونا وانخفاض في الوفيات

%4.66 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

إحالة عدد من القضاة على التقاعد - اسماء

الجمعة، 29-01-2021 12:39 م

وفاة الفنان المصري أشرف صالح

1202129113517769457598


الوكيل الاخباري - أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الجمعة، وفاة الفنان أشرف صالح.

اضافة اعلان

وكشف مكرم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.


يشار إلى أن الفنان الراحل، أشرف صالح، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات، وعمل بالسينما والدراما والسهرات التلفزيونية، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة.

 

وشارك في العديد من الأفلام، منها "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و"عوكل"، و"العالمي".

كما شارك في عدد من المسلسلات، منها "الأبطال"، و"الكومي"، و"إمام الدعاة"،و" السندريلا "2006، و" أهل كايرو"2010، و"الصقر شاهين"2013، وقدم دور راشد ضابط المخابرات فى فيلم "كتكوت" عام 2006.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Es1f2fsXEAITQyT

الفنان المصري هيثم شاكر يعلن اصابته بفيروس كورونا

102020149581645026468

هنا الزاهد مريضة نفسياً

IINRtjRql2GZF743YGd8VICNfH5Ym7KaFWhqqxqO

بعد وفاتها بكورونا .. الفنان المصري ياسر فرج ينعى زوجته بعبارة مؤثرة

hqdefault

إبنة المخرج ​بسام الملا​ تعود في سوق الحرير

ACeirJ8

أيمن زيدان يعود في مسلسل جديد

7507620_1611768756

الفنان فهد الناصر في حالة صحية حرجة وشقيقه يكشف التفاصيل

أخبار متعلقة
114237a8-11d9-4d2f-899f-41b0b5337585-1609792463 (Custom)

ابن حاتم علي يكشف ما فعله هو ووالده قبل رحيله !

10099406-115590364 (Custom)

الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد بوفاة والده

55220170826120551551

الموت يفجع نجم مسرح مصر بوفاة عمته

10090931-1226777809

جورج وسوف يعلن خطوبة نجله الثاني 'حاتم' .. شاهد

6309271_1501911529

الموت يفجع الفنان حسن الرداد بوالدته

1988476

وفاة صادق الدبيس بعد صراع مع السرطان