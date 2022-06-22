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الأربعاء، 22-06-2022 10:52 ص

وفاة ممثل عربي إثر نوبة قلبية

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الوكيل الإخباري-فقد المسرح اللبناني يوم أمس الثلاثاء ، الممثل المسرحي خضر حسن علاء الدين، ابن الممثل الراحل حسن علاء الدين ، إثر نوبة قلبية أصابته.

ونعاه الممثل فؤاد حسن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء ، كاتباً: “بمزيد من الأسى، ننعى الفقيد خضر حسن علاء الدين إثر نوبة قلبية، على أن يوارى الثرى في جبانة الخاشقجي عند صلاة الظهر "

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يذكر ان حسن علاء الدين شوشو، هو من أحد مؤسسي المسرح الوطني اللبناني، وكان ممثلاً كوميدياً اعتمد نهج السخرية، وكان خضر علاء الدين اعاد تقديم مسرحيات والده، متعاوناً مع الكاتب فارس واكيم، وحقق نجاحاً في مسرحياته، لكنه افتقد الدعم لإكمال مسيرته.


خضر علاء الدين كان يبلغ فقط الخمسين عاماً.

 


 

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