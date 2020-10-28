وفاة والد الفنان خالد القيش

الوكيل الإخباري _ بعد ساعات من وفاة والد النجم السوري فادي صبيح توفي والد الفنان السوري خالد القيش .
حيث نعاه عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ، ابرزهم الفنان نضال نجم وسوزان نجم الدين، علاء قاسم.
ولم يعلن فادي وعائلته مواعيد صلاة الجنازة والدفن وأماكن تقبل العزاء لغاية الآن.
المصدر : الامارات نيوز
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