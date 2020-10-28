الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 02:12 م

وفاة والد الفنان خالد القيش

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الوكيل الإخباري _ بعد ساعات من وفاة والد النجم السوري فادي صبيح توفي والد الفنان السوري خالد القيش .

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حيث نعاه عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ، ابرزهم الفنان نضال نجم وسوزان نجم الدين، علاء قاسم.

 

ولم يعلن فادي وعائلته مواعيد صلاة الجنازة والدفن وأماكن تقبل العزاء لغاية الآن.

 

المصدر : الامارات نيوز

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