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الأربعاء، 08-09-2021 11:29 ص

ياسمين رئيس تشتاق لوالدتها وتعلّق بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - دعت الممثلة المصرية ياسمين رئيس لوالدتها بالرحمة والمغفرة، تاذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "الله يرحمك يا أمي إحساس غريب بعد وفاتك كل يوم بيعدي بحس إني رجعت عيله صغيره تايهه  عمري ماكنت أتخيل أني ابقى بقول وانا كبيرة كده ، انا عايزه ماما".

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ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.


على صعيد آخر كانت قد شاركت ياسمين رئيس مؤخرا في مسلسل 60 دقيقة، وهو يتألف من 9 حلقات، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي، ويغلب عليه طابع التشويق والإثارة.

 

المصدر - الفن 

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