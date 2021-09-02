الموت يفجع الفنانة ​غدير السبتي

الوكيل الإخباري - فجعت الممثلة الكويتية غدير السبتي بوفاة والدتها المسنة وقد اعلنت الخبر مواطنتها الإعلامية مي العديان عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي وقدمت لها من خلال منشورها التعزية فكتبت : عظّم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت .

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أما السبتي فاكتفت بالتعبير عن صدمتها الشديدة لوفاة والدتها ناشرة عبر خاصية القصة في صفحتها كلاماً بخلفية سوادء عبرت فيه عن حزنها وكتبت :"أمي ما أقدر أحطلج تعزية قلبي مو مطاوعني" إضافة إلى إيموجي لوجه يبكي؟



وكانت كشفت السبتي مؤخراً تفاصيل عن إصابة والدتها بمرض الزهايمر بعد وفاة شقيقها عبد الله، وأنها عانت من الكآبة في البداية، ما جعل هذا يؤثر على خلايا المخ ويتسبب لها في صدمة جعلتها لا تستوعب ألم الفقد، وأن والدتها عندما عانت من هذا المرض حدثت حالة حزن كبيرة في المنزل، وأن والدتها كانت قويه جداً، وأن الصدمة الوحيدة التي كانت أقوى منها هي صدمة وفاة شقيقها عبد الله، وأنهم كانت حالتهم النفسية سيئة.

المصدر - الفن