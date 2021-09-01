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الأربعاء، 01-09-2021 11:27 ص

بعد الشفاء من كورونا سعد رمضان يخرج من العزل مع مروان خوري- صورة

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الوكيل الإخباري - تخلّص الفنان اللبناني سعد رمضان من فيروس كورونا بعد اصابته به مؤخرا، وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي، اذ انتشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهره برفقة الفنان اللبناني مروان خوري، وذلك من سهرة عشاء.

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ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن محبتهم الكبيرة لسعد رمضان ومروان خوري.


وكان أعلن سعد رمضان عن إصابته بفيروس كورونا، اذ نشر نتيجة الفحص على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "لكل من خالطني مؤخّرا بعتذر منكم ، نتيجة فحص الكورونا ايجابي".

 


 

المصدر - الفن 

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