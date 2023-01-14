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السبت، 14-01-2023 11:44 ص

ياسمين عز تتحدى قرار "الإعلاميين"... وهذا ما فعلته !

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الوكيل الإخباري-بالرغم من قرار نقيب "الإعلاميين" بإحالة الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" على mbc مصر، للتحقيق، إلا أن الأخيرة تحدت القرار وظهرت خلال حلقة أمس (الجمعة) مستضيفة المطرب والملحن أحمد زعيم.

وكانت الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك" قد أعلنت عن إذاعة البرنامج، لتنشر ياسمين على حسابها بـ"إنستغرام" صوراً من الحلقة وعلقت عليه قائلة: " النجم أحمد زعيم ،حلقة اليوم من برنامج كلام الناس".

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وكانت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، قد أصدرت قراراً بإحالة ياسمين عز للتحقيق معها ‏فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.‏

 

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