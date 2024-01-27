يسرا تتحدث عن الفنانة التي تنافسها في السينما

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانه يسرا عن الفنانة الوحيدة التي تنافسها حالياً في السينما، مؤكدة خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "ليلة العيد"، أنه لا يوجد إلا منافسة وحيدة لها في الفترة الحالية.



وقالت يسرا: "أنا بنافس يسرا بنافس نفسي فقط"، مضيفة: "السينما كانت وحشاني بشكل كبير وسعيدة بطرح "ليلة العيد" بدور العرض السينمائي.

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وكانت يسرا وصنّاع فيلم "ليلة العيد" قد احتفلوا بالعرض الخاص له في إحدى دور سينما أكتوبر، بعد تأجيلات متكرّرة رغم انتهاء تصويره منذ سنوات طويلة.



وحضر العرض الخاص للفيلم كلٌ من: يسرا وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح والمؤلف أحمد عبد الله والمنتج أحمد السبكي.

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