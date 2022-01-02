يسرا تهنئ جمهورها بالعام الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري - هنأت الفنانة الكبيرة يسرا، جمهورها وأصدقاءها بمناسبة العام الجديد 2022، معربة عن امتنانها وحبها لوجودهم في حياتها.

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ونشرت يسرا، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يبرز إنجازاتها في 2021، وعلقت عليه قائلةً: "مرت سنة بحلوها ومرها.. ودلوقتي بنستقبل سنة جديدة 2022 إن شاء الله تكون سنة سعيدة مليانة صحة وهنا وراحة بال وأفراح ولطف من الله.. شكراً لأهلي وأصحابي وجمهوري على وجودكم في حياتي بحبكم من قلبي".





لها