يسرا تنشر صورة قديمة لها والمتابعون يعلقون

الوكيل الإخباري - أطلت الممثلة المصرية يسرا، على متابعيها ومحبيها من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة قديمة لها، وعلقت عليها قائلة :"Golden memories".

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صورة يسرا هذه التي إختارت لها عنوان "ذكريات جميلة"، تفاعل معها المتابعون، فوضعوا عليها علامات الإعجاب، وتداولوها عبر صفحاتهم الخاصة.

وتركوا ليسرا الكثير من التعليقات، منها :"ملامح التسامح و النبل لسيدة تسعى لمساعدة كل محتاج أو يتيم لم يجد مدافعا عنه في هذا الزمن الصعب"، "عسولة من يوم يومك" كل الحب لنجمتنا دائما ماضي و حاضر"، "انتي في القلب والله ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك يارب".

المصدر - الفن