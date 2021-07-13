158 مليون دولار إيرادات فيلم Black Widow عالميًا بعد طرحه بـ 3 أيام

الوكيل الإخباري - بعد طرحه بـ 3 أيام، حصد فيلم "Black Widow" للنجمة الأميركية سكارليت جوهانسون، إيرادات وصلت إلى 158 مليون دولار عالمياً.

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وتدور أحداث الفيلم عن بداية البطلة الخارقة "ناتاشا رومانوفا" عام 1995 وكيف تتأهل نفسياً وجسدياً لتكون واحدة من الأبطال الخارقين "Avengers"، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.



يشارك بطولة الفيلم مع سكارليت، كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز وغيرهم.



من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن جوهانسون حامل بطفلها الأول من زوجها الممثل الأميركي كولين جوست.



وأكد مصدر لمجلة "PAGE SIX" الأميركية، أن سكارليت ستنجب قريباً وهي مبتهجة كثيراً، كما أكد مصدر آخر أن سكارليت حامل لكنها تحافظ على هدوئها وهذا ما دفعها بالبقاء بعيدة عن الأنظار في الفترة الأخيرة".

المصدر - الفن