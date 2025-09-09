الثلاثاء 2025-09-09 12:35 م
 

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس

ر
رنا رئيس
 
الثلاثاء، 09-09-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   أُجريت عملية جراحية دقيقة للفنانة رنا باستخدام المنظار الطبي، بالتعاون مع فريق الجراحة العامة برئاسة الدكتور كريم جمال، وذلك بعد تعرضها لنزيف حاد نتيجة انفجار في الأوعية الدموية بمنطقة الحوض أسفل الكبد. وقد تمكن الفريق الطبي من السيطرة على النزيف بالكامل بنجاح.

اضافة اعلان


وأكد الطبيب المشرف على العملية أن حالة رنا مستقرة حالياً، وهي تخضع لمراقبة دقيقة داخل المستشفى لمدة 48 ساعة، وبعدها قد يُسمح لها بمغادرة المستشفى في حال سارت الأمور بشكل طبيعي. وطَمأن الطبيب أسرة رنا وجمهورها حول مستقبلها الصحي، مؤكدًا أن العملية لن تؤثر على قدرتها على الحمل والإنجاب.


وعبّر الدكتور حسين عن شكره العميق للفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية، مشيرًا إلى أن التدخل السريع والدقيق كان العامل الحاسم في إنقاذ حياة الفنانة وتفادي مضاعفات خطيرة قد تهدد صحتها.


هذا وتلقى الجمهور رسالة مطمئنة على صحة رنا، مع تمنيات الجميع لها بالشفاء العاجل والعودة القوية إلى نشاطها الفني.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

56

منوعات الكشف عن موعد شهر رمضان فلكياً

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. ووفقًا للبيانات التي رصدتها "المملكة"، بلغ حج

اقتصاد محلي احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة

فلق

فن ومشاهير لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطين شهيد في قصف مخيم النصيرات



 
 





الأكثر مشاهدة