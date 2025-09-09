آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس

الوكيل الإخباري- أُجريت عملية جراحية دقيقة للفنانة رنا باستخدام المنظار الطبي، بالتعاون مع فريق الجراحة العامة برئاسة الدكتور كريم جمال، وذلك بعد تعرضها لنزيف حاد نتيجة انفجار في الأوعية الدموية بمنطقة الحوض أسفل الكبد. وقد تمكن الفريق الطبي من السيطرة على النزيف بالكامل بنجاح.

وأكد الطبيب المشرف على العملية أن حالة رنا مستقرة حالياً، وهي تخضع لمراقبة دقيقة داخل المستشفى لمدة 48 ساعة، وبعدها قد يُسمح لها بمغادرة المستشفى في حال سارت الأمور بشكل طبيعي. وطَمأن الطبيب أسرة رنا وجمهورها حول مستقبلها الصحي، مؤكدًا أن العملية لن تؤثر على قدرتها على الحمل والإنجاب.



وعبّر الدكتور حسين عن شكره العميق للفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية، مشيرًا إلى أن التدخل السريع والدقيق كان العامل الحاسم في إنقاذ حياة الفنانة وتفادي مضاعفات خطيرة قد تهدد صحتها.



هذا وتلقى الجمهور رسالة مطمئنة على صحة رنا، مع تمنيات الجميع لها بالشفاء العاجل والعودة القوية إلى نشاطها الفني.