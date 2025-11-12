أنباء عن قصة حب تجمع عمرو دياب بنجمة شهيرة في الوسط الفني - فيديو

الوكيل الإخباري- تداولت أخبار مؤخرًا عن وجود قصة حب بين الفنانة أسماء جلال والنجم عمرو دياب، دون أن يؤكد أي منهما الخبر أو ينفيه. جاء هذا وسط حضور الهضبة عيد ميلاد أسماء جلال، والعرض الخاص لفيلمها الجديد "السلم والثعبان 2"، إضافة إلى حفل الآفتر بارتي الذي تلا العرض، ما أثار التكهنات حول العلاقة بينهما.

اضافة اعلان



يُذكر أن عمرو دياب يحيط حياته الشخصية بالسرية، وقد تزوج رسميًا مرتين، الأولى من شيرين رضا، والثانية من زينة عاشور، وانتهت كلا الزيجتين بالانفصال.



