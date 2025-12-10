الأربعاء 2025-12-10 12:51 م

"لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

يسص
تامر حسني
الأربعاء، 10-12-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان أحمد سعد قلق جمهور زميله تامر حسني، مؤكدًا أن الأخير "يرقد في الفراش دون أي قدرة على الحركة نهائيًا"، رغم تحسّن حالته الصحية بعد جراحة استئصال جزء من الكلى في ألمانيا.

اضافة اعلان


وأوضح سعد في لقاء مع "بيلبورد عربية" أن تامر معتاد على النشاط الدائم، ما يجعل البقاء في الفراش صعبًا عليه، مشيرًا إلى أنه يتابع حالته باستمرار ويستمد الطاقة الإيجابية من محبيه.


وتعليق سعد الطريف حول الأزمات الصحية المتزامنة له ولتامر أثار ضحك الجمهور، بينما ناشد محبو تامر توضيح المزيد عن وضعه الصحي.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

يسص

فن ومشاهير "لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

نقود

خاص بالوكيل توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

جامعة اليرموك

أخبار محلية عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك

بلا

منوعات 8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح



 






الأكثر مشاهدة