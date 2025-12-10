"لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

وأوضح سعد في لقاء مع "بيلبورد عربية" أن تامر معتاد على النشاط الدائم، ما يجعل البقاء في الفراش صعبًا عليه، مشيرًا إلى أنه يتابع حالته باستمرار ويستمد الطاقة الإيجابية من محبيه.
وتعليق سعد الطريف حول الأزمات الصحية المتزامنة له ولتامر أثار ضحك الجمهور، بينما ناشد محبو تامر توضيح المزيد عن وضعه الصحي.
