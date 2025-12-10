حصاد 2025.. رحيل 25 نجماً عن الساحة الفنية والإعلامية

الوكيل الإخباري- شهد عام 2025 رحيل مجموعة من أبرز الفنانين والموسيقيين والإعلاميين في العالم العربي، ممن تركوا بصمتهم في الدراما والمسرح والموسيقى. ومع اقتراب نهاية العام، نستذكر أبرز الوجوه التي غادرت الساحة الفنية والجمهور.

يناير

فكري صادق (مصر) – رحل في 17 يناير عن 80 عاماً بعد مسيرة طويلة في السينما والمسرح.

ناصر الصالح (السعودية) – توفي في 31 يناير عن 63 عاماً، وقدّم عشرات الألحان الخالدة في الطرب الخليجي.



فبراير

إنجي مراد (سوريا) – توفيت في 9 فبراير أثناء ولادة طفلها الثاني، في رحيل صادم لجمهورها.



مارس

إيناس النجار (تونس) – رحلت في 31 مارس عن 42 عاماً بعد صراع مع تسمم الدم.



أبريل

سليمان عيد (مصر) – توفي في 18 أبريل عن 63 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة، وكان من أبرز نجوم الكوميديا.

إلياس الناصر (سوريا) – رحل في 22 أبريل، دون الكشف عن تفاصيل وفاته.

صبحي عطري (سوريا) – توفي في 23 أبريل عن 48 عاماً إثر ذبحة صدرية، وخلّف بصمة مؤثرة في البرامج التلفزيونية.



مايو

محمد الشوبي (المغرب) – رحل في مايو عن 63 عاماً بعد مسيرة غنية في الدراما والمسرح.



يونيو

سميحة أيوب (مصر) – توفيت في 3 يونيو عن 93 عاماً، بعد أكثر من سبعين عاماً من العطاء المسرحي والسينمائي.



يوليو

زياد الرحباني (لبنان) – رحل في 26 يوليو عن 69 عاماً، تاركاً إرثاً موسيقياً وفنياً استثنائياً.

لطفي لبيب (مصر) – توفي في 30 يوليو عن 77 عاماً بعد صراع مع المرض.



نوفمبر

إسماعيل الليثي (مصر) – رحل في 10 نوفمبر عن 45 عاماً إثر حادث سير مأساوي.



كما فقد الوسط الفني خلال 2025 كلاً من:

الممثلة الجزائرية بيونة

الممثل العراقي إياد الطائي

الفنان المغربي مصطفى سوليت إثر حادث

الإعلامي اللبناني بسام براك بعد صراع مع المرض

الإعلامية المصرية فيفيان الفقي بعد معاناة مع السرطان

مدير التصوير تيمور تيمور غرقاً

الممثلة شروق

الفنان الشاب عمرو ستين

خطيب مريم عامر منيب الذي فُجع محبوه برحيله

الفنان الكويتي محمد المنيع (95 عاماً)

الفنانة السورية فدوى محسن

الفنانة حنان اللولو

الدكتور وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة