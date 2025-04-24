الكشف عن مفاجأة تتعلّق بوفاة الإعلامي صبحي عطري

الوكيل الإخباري- وفاة الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري شكلت بالفعل صدمة كبيرة في الوسط الإعلامي والفني العربي، خصوصاً أن رحيله كان مفاجئاً ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة معروفة، وفق ما ذكر أقاربه.

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من خلال ما تم تداوله، يبدو أن صبحي لم يكن يعاني فقط من مشكلات صحية، بل أيضاً من ضغوط نفسية شديدة ناتجة عن فقدان عمله وشعوره بالخذلان من المحيطين به، وهو ما سلطت عليه الضوء كل من الإعلامية هبة حيدري والفنان حبيب غلوم في تصريحاتهما المؤثرة.



🔹 هبة حيدري تحدثت عن الجانب الإنساني والوجع الداخلي لصديقها، مشيرة إلى أن وفاته لم تكن فقط بسبب الذبحة الصدرية، بل كانت أيضاً نتيجة ضغط نفسي وحزن شديد بسبب ما وصفته بـ"غياب الوفاء" في الوسط الإعلامي. ظهور صبحي في برنامجها قبل وفاته وصفته بـ"حلقة الوداع"، ما أضفى طابعاً حزيناً ومؤثراً على الموقف.



🔹 أما حبيب غلوم، فكشف أن صبحي تواصل معه فعلاً بحثاً عن عمل فني بعد فقدان عمله الإعلامي، مما يؤكد حجم الأزمة التي كان يمر بها، ويدل على أنه لم يفقد الأمل حتى اللحظة الأخيرة.

رحيله في هذا التوقيت، والطريقة التي حصلت بها الأمور، فتحت النقاش مجدداً حول الضغوط النفسية في بيئة العمل الإعلامي، خاصة في ظل غياب الدعم والاستقرار المهني، وهو ما يؤدي أحياناً إلى عواقب مأساوية.

أرم نيوز